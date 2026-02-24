Ossa umane nel lago | forse sono i resti di Sergio Tamburini

Nel lago sono state trovate ossa umane, probabilmente i resti di Sergio Tamburini, scomparso circa cinquant’anni fa. La scoperta avviene dopo una recente operazione di recupero, che ha portato alla luce frammenti ossei in una zona poco frequentata. Le analisi in corso potrebbero chiarire se si tratta effettivamente della persona scomparsa. La vicenda riaccende l’attenzione su un vecchio caso irrisolto nel cuore dell’Alto Garda trentino.

Il 37enne morì oltre mezzo secolo fa in un incidente mentre era alla guida di un camion dell'Arcese Trasporti che si inabissò tra Torbole e Malcesine. Era padre di tre figli Un cold case affiora dalle acque del lago e riapre una vicenda vecchia di mezzo secolo che riguarda l’Alto Garda trentino. Tutto è partito dal ritrovamento di ossa umane fatto da un sub in un punto dove più di cinquant’anni fa un camion precipitò negli abissi, con due persone che persero la vita. Secondo quanto si apprende finora, i resti potrebbero appartenere a Sergio Tamburini, padre di tre figli di Arco e autista dell’azienda Arcese Trasporti, tragicamente scomparso la sera del 26 maggio 1973, all’età di 37 anni. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

