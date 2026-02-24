Ospitava nove persone in un appartamento non agibile | 32enne denunciato

Un uomo di 32 anni è stato denunciato perché ha dichiarato di ospitare nove cittadini egiziani in un appartamento che risultava ancora un cantiere senza utenze né servizi. La sua decisione ha portato a un intervento delle forze dell’ordine, che hanno verificato le condizioni reali del luogo. La situazione ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza e il rispetto delle norme di abitabilità. Le autorità continueranno a monitorare la questione.

FALCONARA MARITTIMA - Avrebbe dichiarato di ospitare nove cittadini egiziani in un appartamento che, in realtà, risultava ancora un cantiere privo di utenze e servizi igienici. Per questo il giovane proprietario, T.R. di 32 anni, è stato denunciato dalla polizia locale di Falconara Marittima per il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico. La vicenda ha preso avvio nel giugno del 2025, quando il giovane era finito sotto la lente dei controlli per lavori edilizi eseguiti in un appartamento nella zona nord del centro di Falconara senza la presentazione della C.i.l.a., la comunicazione obbligatoria per gli interventi di manutenzione straordinaria.