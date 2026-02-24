Ospedale Monaldi medici insultati e minacciati di morte | Vi veniamo a prendere Boom di interventi annullati

Un episodio di minacce e insulti ha coinvolto medici dell’ospedale Monaldi, dopo che alcuni pazienti hanno ricevuto messaggi con frasi come “Vi veniamo a prendere”. La situazione ha provocato un aumento di interventi annullati e ha spinto le autorità a esaminare attentamente le chat tra i professionisti. La vicenda si collega al fallimento di un trapianto di cuore pediatrico che ha causato la morte di un bambino. Le indagini continuano per chiarire ogni dettaglio.

La Procura sta passando al setaccio le chat tra i medici coinvolti nel trapianto di cuore pediatrico fallito il 23 dicembre scorso, costato la vita al piccolo Domenico Caliendo. Sono sette i medici indagati per omicidio colposo nell’inchiesta che punta a chiarire ogni passaggio dell’intervento eseguito tra Bolzano e Napoli. Nel registro degli indagati figurano il primario della Cardiochirurgia pediatrica del Monaldi, un anestesista, alcune cardiochirurghe e i medici che si occuparono della fase di espianto dell’organo a Bolzano. Il sequestro dei telefoni cellulari disposto dagli inquirenti non ha riguardato il primario di Cardiochirurgia, ultima persona iscritta nel registro. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

Morte Domenico, i Nas all’ospedale Monaldi: c’è un provvedimento di sequestroI Nas hanno sequestrato le apparecchiature all’ospedale Monaldi dopo la morte di Domenico, un bambino di due anni e mezzo.

Bambino morto a Napoli, medici dell'ospedale Monaldi sotto assedio: Bast****, vi veniamo a prendere!La morte del piccolo Domenico Caliendo, di soli due anni e mezzo, ha commosso tutta Italia. Al bambino, come saprete, è stato trapiantato un cuore danneggiato che, a poco a poco, lo ha condotto alla ... notizie.it

Domenico Caliendo, i Nas all'ospedale di Bolzano. Scaricabarile sul Monaldi: «Ecco tutti gli errori dei medici napoletani». E spunta un espianto mai avvenutoIl Nas di Trento si sono recati all'ospedale di Bolzano per una serie di accertamenti in riferimento all'inchiesta sul cuore trapiantato al piccolo Domenico Caliendo, deceduto ... leggo.it

All’ospedale Monaldi, da sabato scorso, da quando è morto il piccolo Domenico, arrivano molte minacce di morte e anche tante disdette: ieri è stato annullato perfino un intervento di cataratta, il paziente ha chiamato il reparto di oculistica, ha detto che ci ha rip - facebook.com facebook

I social dell'ospedale #Monaldi presi d'assalto e centinaia di viste disdette dopo la morte del piccolo Domenico x.com