Ospedale di Sapri ostetricia e pediatria a rischio | Un solo operatore di notte impossibile garantire le cure

Una carenza di personale ha causato il rischio di chiusura dei reparti di ostetricia e pediatria nell’ospedale di Sapri. Durante le ore notturne, resta un solo operatore disponibile, rendendo difficile assicurare le cure necessarie alle donne e ai bambini. La mancanza di risorse umane mette in discussione la sicurezza dei pazienti e l’efficienza del servizio. La situazione preoccupa medici e familiari, che chiedono interventi immediati.

Il Psi chiede un incontro urgente con la direzione dell'ospedale Immacolata e la direzione strategica Asl Salerno per ripristinare le dotazioni organiche La riorganizzazione dei reparti di Ostetricia, Ginecologia e Pediatria del Presidio Ospedaliero di Sapri finisce nel mirino del Partito Socialista Italiano. Antonio Pisani, segretario PSI di Sapri, e Gianfrancesco Caputo, coordinatore PSI del Golfo di Policastro, denunciano in una nota congiunta un modello organizzativo che, a loro avviso, mette a rischio la sicurezza di neonati e partorienti e espone il personale a responsabilità civili e penali.