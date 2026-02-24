Osimhen giallo infortunio CorSport | Il Gala lo nasconde! Salirà sull’aereo solo per spaventare la Juve
Osimhen ha subito un infortunio che ha generato dubbi sulla sua presenza in campo, secondo quanto riportato dal CorSport. La motivazione sembra legata a un tentativo di creare pressione sulla Juventus, con alcune fonti che suggeriscono un’intenzione strategica dietro la scelta di far salire il giocatore sull’aereo. La sua condizione resta incerta, e questa mossa sembra più un messaggio che una reale preoccupazione medica. La squadra si prepara comunque alla prossima partita.
. Le ultime sul nigeriano. Il caso Victor Osimhen infiamma la vigilia di Juventus-Galatasaray. Nonostante l’ottimismo filtrato nel weekend, secondo il Corriere dello Sport le preoccupazioni per il club turco sono reali: il ginocchio dell’ex Napoli è ancora dolorante e il suo impiego resta un rebus da decidere in extremis. Addirittura, secondo alcune indiscrezioni, il club di Istanbul avrebbe inizialmente nascosto l’entità dell’infortunio per non concedere vantaggi tattici a Spalletti. La presenza di “Osi” sul charter in arrivo oggi a Torino potrebbe avere uno scopo puramente intimidatorio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Infortunio Osimhen, cambia tutto per Juve-Galatasaray: la decisioneL'infortunio di Osimhen ha cambiato le carte in tavola per la partita tra Juve e Galatasaray, influenzando le scelte tattiche di entrambe le squadre.
Montella avverte: «Guai a snobbare il Gala, non è solo Osimhen e Icardi. Yildiz? Sta dimostrando di meritare il 10, con Spalletti è migliorato in questo»Montella avverte che ignorare il Gala potrebbe essere un errore, poiché non si tratta solo di Osimhen e Icardi.