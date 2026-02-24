Osimhen fa infuriare ancora i tifosi del Napoli | rivelazione incredibile sulla Juventus

Victor Osimhen ha scatenato nuove polemiche con le sue recenti dichiarazioni, alimentando il malumore tra i tifosi del Napoli. La sua intervista, in cui ha criticato alcuni aspetti della squadra, ha attirato l’attenzione dei supporter, che si sentono traditi. La sua scelta di parlare pubblicamente ha provocato reazioni forti sui social e nel mondo dello sport. La situazione continua a tener banco tra le discussioni dei tifosi e gli analisti.

Victor Osimhen continua a far discutere. L'attaccante, dopo l'intervista al vetriolo contro il Napoli della scorsa settimana, ha rilasciato delle nuove parole che non faranno piacere ai tifosi azzurri, che mettono ancora più in bilico l'affetto della piazza per uno dei protagonisti dello Scudetto azzurro. Stavolta c'entra il suo apprezzamento nei confronti della Juventus, con tanto di ammissione di voler giocare in futuro per i colori bianconeri. Osimhen a sorpresa: "Mi piacerebbe giocare alla Juventus". Intervenuto in conferenza stampa in vista del playoff di ritorno di Champions League del suo Galatasaray contro la Juventus, Osimhen ha espresso parole d'apprezzamento verso gli avversari: "La Juventus è uno dei club più importanti al mondo, quando mi parlarono ero desideroso di venire qua.