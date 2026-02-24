Osimhen a Sky su Juve Galatasaray | Dovremo bloccare le loro linee di passaggio Servirà una prestazione importante a livello di squadra Il nostro obiettivo è uno solo

Osimhen ha dichiarato che la sfida tra Juve e Galatasaray richiede un’attenzione speciale alle linee di passaggio avversarie. La sua squadra si prepara a una partita importante e punta su una prestazione collettiva per ottenere il risultato desiderato. Il centravanti napoletano ha sottolineato che il successo dipenderà dall’impegno di tutti i giocatori. La partita si avvicina e i tifosi aspettano di vedere come si svilupperà.

Osimhen alla vigilia di Juve Galatasaray ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Le dichiarazioni del giocatore del turchi sul match. Alla vigilia di Juve Galatasaray Victor Osimhen ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Le dichiarazioni dell’attaccante nigeriano. CONDIZIONI – « Avevo un po’ di dolore al ginocchio, per questo non ho giocato l’ultima gara di campionato, però il team medico mi ha preparato al meglio. Sono tornato in squadra e non vedo l’ora di giocare domani ». QUI: ULTIMISSIME JUVE: TUTTE LE NOTIZIE AGGIORNATE DECISIVO PER IL GALATASARAY – « È una grossa responsabilità, però penso che non si tratti solo di me. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Buruk a Sky alla vigilia di Juve Galatasaray: «Non è ancora finita. I bianconeri restano una squadra forte. Osimhen? Vi svelo le sue condizioni»Buruk ha commentato a Sky Sport prima di Juventus-Galatasaray, sottolineando che la squadra turca non si arrende e può ancora competere.

Chiellini a Sky dopo i sorteggi dei playoff di Champions: «Galatasaray squadra forte, sul mercato non ci sono novità ma le avrete. Su Osimhen alla Juve…» Giorgio Chiellini commenta i sorteggi dei playoff di Champions e non nasconde le difficoltà.

Galatasaray, Osimhen a Sky: Sento la responsabilità, ma siamo una squadra che lavora per portare questo club dove merita di stareL'attaccante del Galatasaray Victor Osimhen ha parlato a Sky Sport alla vigilia della sfida contro la Juventus: Avevo un po’ di dolore al ginocchio, per questo ... tuttojuve.com

Galkatasaray, Buruk a Sky: Non è ancora finita, ogni gara è diversa. Osimhen è pronto a giocareIl tecnico del Galatasaray Okan Buruk ha parlato così a Sky Sport alla vigilia della sfida contro la Juventus in Champions League. I turchi partono da un vantaggio di ben tre gol dopo il ... tuttojuve.com

