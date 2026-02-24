Orvian rivoluziona il digital signage | ecco le piattaforme acquisite

Il 23 febbraio 2026, Orvian ha annunciato l'acquisto di due piattaforme di digital signage, puntando a rafforzare la propria presenza nel settore. La decisione deriva dalla volontà di offrire soluzioni più avanzate alle aziende che desiderano migliorare le proprie campagne pubblicitarie. Con questa operazione, l'azienda mira a integrare tecnologie innovative e aumentare la capacità di personalizzazione dei contenuti. La novità può cambiare il modo in cui le aziende comunicano con il pubblico.

L'acquisizione che rivoluziona la comunicazione digitale. Il 23 febbraio 2026, Orvian ha compiuto un passo decisivo nel settore della comunicazione digitale. L'accordo con Fabbricadigitale, siglato in serata, ha portato sotto l'ala del gruppo due piattaforme strategiche: Xuniplay e Advooh. La transazione non è solo finanziaria, ma rappresenta un vero e proprio cambio di passo per entrambe le aziende. Xuniplay, piattaforma specializzata nel digital signage, è un sistema avanzato per la gestione di contenuti su schermi installati in negozi e spazi fisici. Permette di aggiornare da remoto palinsesti e messaggi, coordinando comunicazione e promozioni nei punti vendita.

