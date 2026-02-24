Orrore al ristorante fatti choc ai danni di ragazzine di 13 e 14 anni | indagano i carabinieri

Una sera normale si è trasformata in un episodio inquietante quando due ragazzine di 13 e 14 anni sono state vittime di un grave episodio nel ristorante vicino alle Cinque Torri a Pesaro. Le ragazze sono state coinvolte in un fatto che ha sconvolto i presenti e ha spinto i carabinieri a intervenire subito. La polizia sta raccogliendo testimonianze e cercando di capire cosa sia realmente successo in quel locale. La vicenda rimane sotto stretta osservazione.

Quella che sembrava una serata qualunque, una di quelle domeniche che scorrono senza lasciare traccia, ha assunto contorni ben diversi nella zona delle Cinque Torri, a Pesaro. In un ristorante del quartiere, un gruppo di ragazze tra i 13 e i 14 anni stava trascorrendo alcune ore in compagnia, approfittando del fine settimana per ritrovarsi e condividere un momento di spensieratezza. Nulla, all'inizio, lasciava presagire che l'atmosfera distesa potesse incrinarsi. Col passare del tempo, però, qualcosa avrebbe iniziato a cambiare. Secondo le prime ricostruzioni, alcuni uomini adulti presenti nel locale avrebbero rivolto attenzioni insistenti alle giovanissime.

