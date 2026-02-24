Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia Scorpione Sagittario Capricorno Acquario e Pesci | Martedì 24 febbraio 2026

Paolo Fox ha pubblicato l’oroscopo di oggi, martedì 24 febbraio 2026, a causa delle nuove influenze planetarie che interessano i segni zodiacali. La posizione dei pianeti ha portato diverse tensioni, soprattutto per i segni di Terra e Acqua, che devono affrontare scelte importanti. Molti individui si trovano a dover rivedere le proprie decisioni lavorative e personali. Le previsioni di Fox indicano che alcune situazioni potrebbero evolversi rapidamente nel corso della giornata.

Oroscopo Paolo Fox oggi Martedì 24 febbraio 2026 Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell'astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell' oroscopo di Paolo Fox oggi, martedì 24 febbraio 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online: BILANCIA Cari Bilancia, cercate equilibrio ma qualcosa vi ha destabilizzato.