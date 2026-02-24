Oroscopo del 25 Febbraio 2026 Luna in Toro e Trigono di Terra
La Luna in Toro e il trigono di Terra portano calma e sicurezza. Questi aspetti influenzano le persone che cercano stabilità nelle decisioni quotidiane e nelle relazioni. Molti sentono il bisogno di approfondire i progetti e di dedicarsi alle attività pratiche. La giornata si presenta come un momento favorevole per concentrarsi su questioni concrete e pianificare il futuro con maggiore fiducia. Le influenze celesti si fanno sentire in modo evidente.
Buongiorno ai lettori di RomaDailyNews. Il cielo di domani, 25 febbraio 2026, ci regala una configurazione di rara stabilità. La Luna nel segno del Toro continua a dominare la scena, offrendo un solido ancoraggio alla realtà mentre il Sole nei Pesci continua a sussurrare sogni e intuizioni. Questo “ponte” tra terra e acqua favorisce la realizzazione pratica di progetti creativi. A Roma, la giornata sarà scandita da un ritmo laborioso ma non frenetico: la qualità del lavoro sarà preferita alla quantità. È il giorno perfetto per chi deve gestire patrimoni, firmare atti notarili o semplicemente ritrovare un equilibrio fisico compromesso dallo stress delle scorse settimane. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
