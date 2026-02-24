Orbán e Fico ci risparmiano il ventesimo pacchetto delle inutili sanzioni a Putin

La decisione di Orbán e Fico di opporsi alle nuove sanzioni contro Mosca deriva dalla volontà di tutelare gli interessi economici nazionali. I due leader hanno espresso dubbi sull’efficacia delle misure e preferiscono mantenere rapporti più flessibili con la Russia. Nel frattempo, l’Ucraina celebra il quarto anniversario dall’inizio del conflitto, mentre Von der Leyen si trova a Kiev per un incontro ufficiale. La questione delle sanzioni continua a dividere gli alleati europei.

Si apre oggi il quinto anno di guerra in Ucraina, ma le commemorazioni sono segnate dalle tensioni nel Vecchio Continente sul sostegno a Kiev. In occasione dell’anniversario, infatti, arriveranno oggi in Ucraina il presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, e il presidente del Consiglio europeo, António Costa, per manifestare «ampio sostegno» al «partner coraggioso e vicino». I due, oltre a incontrare il leader ucraino, Volodymyr Zelensky, parteciperanno alla cerimonia commemorativa e visiteranno un sito infrastrutturale che porta i segni dei bombardamenti russi. Inoltre, è atteso un intervento da remoto di Zelensky durante la plenaria straordinaria del Parlamento europeo. 🔗 Leggi su Laverita.info

Cosa prevede il ventesimo pacchetto di sanzioni Ue contro la RussiaLa Commissione europea ha annunciato il nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia, il ventesimo dall’inizio dell’invasione in Ucraina.

Ungheria e Slovacchia bloccano il ventesimo pacchetto di sanzioni alla Russia. Kallas: “È deplorevole”Viktor Orbán ha bloccato nuovamente il ventesimo pacchetto di sanzioni alla Russia, accusando il provvedimento di danneggiare gli interessi energetici dell’Ungheria.

