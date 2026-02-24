Opportunità di lavoro dalla sanità umbra | concorso per 122 infermieri

Il concorso per 122 infermieri in Umbria deriva dalla crescente domanda di personale sanitario nella regione. La sanità umbra ha bisogno di rinforzi per far fronte all’aumento delle richieste di assistenza presso le strutture pubbliche. La selezione mira a coprire diverse posizioni in ospedale e nei servizi territoriali, offrendo opportunità concrete a chi cerca un impiego stabile. Le candidature sono già aperte e disponibili, con le procedure di iscrizione in corso.

© Lanazione.it - Opportunità di lavoro dalla sanità umbra: concorso per 122 infermieri

Perugia, 24 febbraio 2026 - Ancora occasioni di lavoro dalla sanità umbra, che si dimostra un ottimo serbatoio occupazionale. Dopo l'approvazione della graduatoria finale del concorso per 124 infermieri, di qualche settimana fa, arriva la pubblicazione di un ulteriore concorso per l' assunzione a tempo indeterminato di 122 operatori sociosanitari da mettere a disposizione delle quattro aziende sanitarie regionali. Lo ha annunciato la Regione. "Il rafforzamento del contingente di personale del sistema sanitario pubblico umbro - dice Palazzo Donini - è uno degli obiettivi prioritari della Giunta regionale, inserito organicamente nel percorso di costruzione del nuovo Piano sociosanitario regionale". 🔗 Leggi su Lanazione.it Usl Umbria 2, concorso operatori socio-sanitari: 122 assunzioni nella sanità pubblicaL’Usl Umbria 2 ha aperto un concorso pubblico per 122 posti di operatore socio-sanitario, a causa della necessità di rafforzare il personale sanitario. Sanità umbra, il progetto sperimentale: l'intelligenza artificiale a supporto dei medici di famigliaLa regione Umbria avvia un progetto pilota per integrare l’intelligenza artificiale nella medicina generale. Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Lavorare nella cultura: offerte di lavoro e posizioni aperte della settimana, dal 10 al 16 febbraio; IA e lavoro: governare la trasformazione, moltiplicare le opportunità; Offerte di lavoro del giorno, le posizioni aperte del 19 febbraio 2026 in Sicilia; Opportunità di Lavoro per i talenti della manifattura tessile. Deloitte: 430 offerte di lavoro attive in tutta Italia, anche al SudDeloitte offre più di 430 posti di lavoro in tutta Italia, sia negli uffici che presso i poli tecnologici NextHub. Le assunzioni sono rivolte a profili senior e junior, dunque anche a persone senza es ... ticonsiglio.com Nuova occasione di lavoro in una delle realtà simbolo dell’eccellenza dolciaria del territorioNuova opportunità di lavoro in Costiera Amalfitana. L’azienda Sal De Riso Costa d'Amalfi, realtà d’eccellenza riconosciuta a livello nazionale e internazionale nel settore della pasticceria e della pr ... ilvescovado.it Cerchi lavoro Nuove opportunità di lavoro disponibili! Ultime posizioni aperte: Impiegato tecnico di Cva generata con Gemini Clicca sul link nel primo commento per vedere tutte le offerte #Lavoro #ValledAosta #Opportunità #Concorsi x.com #Lavoro in #Sicilia, le principali opportunità di oggi per chi è alla ricerca di occupazione - facebook.com facebook