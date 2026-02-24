OperUs | al via a marzo i nuovi corsi di musica d’insieme al Trieste Campus

OperUs ha annunciato l’avvio a marzo dei nuovi corsi di musica d’insieme al Trieste Campus, per rispondere alla crescente domanda di attività musicali di gruppo. La proposta si rivolge a persone di tutte le età, dai bambini agli adulti, anche senza esperienza precedente. L’obiettivo è creare uno spazio dove i partecipanti possano condividere e migliorare le proprie capacità musicali. Le iscrizioni sono aperte e le lezioni inizieranno tra poche settimane.

Nuove opportunità per fare musica insieme a Trieste. L’OperUs School of Music, unica scuola di musica bilingue accreditata ABRSM in città, annuncia l’avvio dei corsi di Musica d’Insieme in partenza a marzo negli spazi del Trieste Campus. L’iniziativa è rivolta a bambini, ragazzi e adulti di ogni livello, anche senza un percorso musicale professionale alle spalle, con l’obiettivo di offrire un’esperienza condivisa e formativa. I percorsi Orchestra d’Archi, Musica da Camera e Insieme Vocale sono aperti sia agli allievi della scuola sia a chiunque, in città, desideri avvicinarsi o tornare a fare musica in gruppo, anche per la prima volta. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

