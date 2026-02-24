OperUs | al via a marzo i nuovi corsi di musica d’insieme al Trieste Campus

OperUs ha annunciato l’avvio a marzo dei nuovi corsi di musica d’insieme al Trieste Campus, per rispondere alla crescente domanda di attività musicali di gruppo. La proposta si rivolge a persone di tutte le età, dai bambini agli adulti, anche senza esperienza precedente. L’obiettivo è creare uno spazio dove i partecipanti possano condividere e migliorare le proprie capacità musicali. Le iscrizioni sono aperte e le lezioni inizieranno tra poche settimane.

Nuove opportunità per fare musica insieme a Trieste. L’OperUs School of Music, unica scuola di musica bilingue accreditata ABRSM in città, annuncia l’avvio dei corsi di Musica d’Insieme in partenza a marzo negli spazi del Trieste Campus. L’iniziativa è rivolta a bambini, ragazzi e adulti di ogni livello, anche senza un percorso musicale professionale alle spalle, con l’obiettivo di offrire un’esperienza condivisa e formativa. I percorsi Orchestra d’Archi, Musica da Camera e Insieme Vocale sono aperti sia agli allievi della scuola sia a chiunque, in città, desideri avvicinarsi o tornare a fare musica in gruppo, anche per la prima volta. 🔗 Leggi su Triesteprima.it Premio Barcola al progetto Trieste Campus di SamerIl Premio Barcola di quest'anno è stato assegnato al progetto Trieste Campus, ideato da Enrico Samer. Leggi anche: Primavera di musica al Campus, con la rassegna "Nuvologrammi" in scena gli artisti emergenti Argomenti correlati OperUs: al via a marzo i nuovi corsi di musica d’insieme al Trieste Campus; Claude Sonnet 4.6 diventa il modello predefinito di Anthropic: più vicino a Opus, stesso costo; Al via i lavori di restauro alle Basiliche Paleocristiane di Cimitile. Save the date! Ritornano le conferenze organizzate dalla Pallanuoto Trieste in collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia nell'ambito del progetto EcoFVG. Sabato 7 marzo a Trieste Campus (inizio ore 11.00, ingresso libero) si parlerà di sicurezza ali - facebook.com facebook