Operatori sociosanitari c’è il concorso | i requisiti e i termini per presentare le domande

Il concorso per 122 operatori sociosanitari nasce dalla necessità di potenziare il personale nelle strutture regionali. La pubblicazione dei bandi avviene a poche settimane dalla conclusione della selezione per 124 infermieri, puntando a garantire un servizio più efficiente. I requisiti richiesti e le scadenze per le candidature sono stati resi noti, aprendo le iscrizioni a candidati interessati. Le domande si devono presentare entro i termini stabiliti nel bando ufficiale.

L'azienda unità sanitaria locale Umbria 2, in qualità di azienda capofila, ha infatti pubblicato il bando di concorso pubblico unificato per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di 122 posti di operatore sociosanitario (oss). Il concorso è indetto in forma congiunta tra l'azienda Usl Umbria 1, l'azienda Usl Umbria 2, l'azienda ospedaliera Santa Maria della misericordia di Perugia e l'azienda ospedaliera Santa Maria di Terni. I 122 posti sono ripartiti tra le quattro aziende sanitarie regionali: 50 all'Asl Umbria 1, 50 all'Asl Umbria 2, 12 all'azienda ospedaliera di Perugia e 10 all'azienda ospedaliera di Terni.

