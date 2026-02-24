Omicidio volontario 12 anni all’ex assessore leghista di Voghera

Massimo Adriatici, ex assessore leghista di Voghera, ha ricevuto una condanna a 12 anni di carcere per aver ucciso un senzatetto nel 2021. La sua azione ha suscitato grande scalpore in città e ha portato all’apertura di un procedimento giudiziario. La sentenza riflette la gravità del gesto e la responsabilità dell’ex politico. La vicenda ha attirato l’attenzione su questioni di sicurezza e giustizia nel territorio. La vicenda si conclude con questa decisione del tribunale.

L'ex assessore di Voghera, Massimo Adriatici, che nel 2021 uccise un senzatetto, è stato condannato a 12 anni per omicidio volontario. Massimo Adriatci, ex assessore leghista a Voghera, condannato a 12 anni per l'omicidio volontario di El Boussettaoui. Massimo Adriatici, ex assessore leghista a Voghera, ha ricevuto una condanna a 12 anni di carcere per aver ucciso Younes El Boussettaoui con un colpo di pistola. Massimo Adriatici, ex assessore di Voghera, riceve 12 anni di carcere dopo aver sparato e ucciso Younes El Boussettaoui in piazza Meardi il 20 luglio 2021. L'ex assessore leghista di Voghera riconosciuto colpevole per la morte di Younes El Boussettaoui. Disposto un risarcimento di 380mila euro ai familiari. A quasi 5 anni di distanza dalla sera della sparatoria, il 20 luglio 2021, è arrivata la sentenza pronunciata al termine del processo con rito abbreviato. I suoi avvocati avevano perorato l'assoluzione. È stato omicidio volontario. Nessuna legittima difesa, nessun eccesso colposo di legittima difesa, nessuna "perdita di lucidità" né uno sparo partito in modo incidentale o per errore. Massimo Adriatici, l'ex assessore leghista di Voghera – avvocato, ex poliziotto.