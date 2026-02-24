Omicidio Rogoredo il poliziotto Cinturrino | Ho tradito la fiducia di chi indossa la divisa

Carmelo Cinturrino ha ammesso di aver tradito la fiducia dei colleghi dopo essere stato arrestato per l’omicidio di un uomo a Rogoredo. L’assistente capo della Polizia di Stato, entrando nel carcere di San Vittore, ha spiegato di aver agito contro i principi della divisa che indossa e si è scusato con chi fa il suo stesso mestiere. La sua dichiarazione si aggiunge a un quadro di tensione tra le forze dell’ordine locali.

Entrando nel carcere di San Vittore, Carmelo Cinturrino ha deciso di rompere il silenzio. L’assistente capo della Polizia di Stato, arrestato per l’ omicidio di Abderrahim Mansouri a Rogoredo, si è scusato con i colleghi: «Dovevo essere quello che faceva osservare la legge, ho sbagliato. Chiedo scusa a tutte le persone che indossano la divisa: ho tradito la loro fiducia». A San Vittore lo attende il giudice per le indagini preliminari, chiamato a convalidare il fermo. Accanto a Cinturrino il suo legale, Piero Porciani, che lo ha descritto «triste e pentito di quello che ha fatto». La linea difensiva. 🔗 Leggi su Panorama.it

Rogoredo, l'uccisione di Mansouri. Parla il poliziotto Cinturrino: "Ho tradito la loro fiducia"Il poliziotto Cinturrino ha ammesso di aver tradito la fiducia durante l'interrogatorio sul caso di Rogoredo, dove è stato ucciso Mansouri.

Rogoredo, poliziotto Cinturrino: "Chiedo scusa a chi indossa la divisa", La Russa: “Doppia severità per lui, ma pena giusta per banditi”L’assistente capo Carmelo Cinturrino ha riconosciuto le proprie responsabilità in relazione all’incidente di Rogoredo, avvenuto il 26 gennaio, che ha portato alla morte di un uomo durante un’operazione antidroga.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Omicidio di Mansouri, cade la versione del poliziotto: Taglieggiava la vittima per denaro e droga; Uomo ucciso a Rogoredo, fermato per omicidio volontario il poliziotto che ha sparato; Sparatoria a Rogoredo, il poliziotto avrebbe mentito: la chiamata ai soccorsi partita 20 minuti dopo; Pusher ucciso a Rogoredo, fermato il poliziotto. Il pm: 'Potrebbe uccidere ancora'.

Omicidio Rogoredo, il poliziotto Cinturrino: «Ho tradito la fiducia di chi indossa la divisa»Il poliziotto arrestato per l'omicidio di Mansouri a Rogoredo chiede scusa ai colleghi mentre entra a San Vittore ... panorama.it

Pusher ucciso a Rogoredo, poliziotto: Chiedo scusa a tutti quelli che indossano divisaLeggi su Sky TG24 l'articolo Pusher ucciso a Rogoredo, poliziotto: Chiedo scusa a tutti quelli che indossano divisa ... tg24.sky.it

Il 26 gennaio, mezz’ora dopo l’omicidio di Rogoredo, Matteo Salvini non aspetta nessuna indagine. Corre sui social e sentenzia: “Sono dalla parte del poliziotto senza se e senza ma.” “Un poliziotto si difende, il balordo muore, l’agente viene indagato per omic - facebook.com facebook

#tagada Il commento di Alberto Balboni sull'omicidio di Rogoredo e l'arresto del poliziotto Cinturrino x.com