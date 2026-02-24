Omicidio Regeni | la sentenza per i quattro 007 accusati potrebbe arrivare in estate

Il procedimento legale contro quattro agenti egiziani coinvolti nel sequestro e nell’omicidio di Giulio Regeni potrebbe concludersi già questa estate. La causa deriva dalla responsabilità degli ufficiali nel rapimento del ricercatore italiano, ucciso nel 2016 al Cairo. La decisione finale sulla loro condanna o assoluzione si attende entro pochi mesi. I giudici stanno valutando le prove e le testimonianze raccolte durante il processo. La sentenza potrebbe rappresentare un passo importante per la vicenda Regeni.

AGI - Potrebbe arrivare in estate la sentenza per i quattro 007 egiziani accusati del sequestro e dell'omicidio di Giulio Regeni, ricercatore friulano trovato cadavere a Il Cairo il 3 febbraio del 2016. Il processo, sospeso a ottobre, è ripreso oggi dopo la decisione della Consulta. Nel corso dell'udienza è stato nominato un consulente per le difese e, per il prossimo 8 giugno, è previsto il in contraddittorio tra le parti. Nelle udienze del 23 e del 24 giugno dovrebbe poi esserci, nell'aula Bunker di Rebibbia, la requisitoria del procuratore aggiunto Sergio Colaiocco con le relative richieste.