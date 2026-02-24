Omicidio di Rogoredo l' avvocato Fabio Anselmo | Chi ha perso la vita resta ai margini mentre la politica sfrutta la cronaca per ottenere consenso

L’avvocato Fabio Anselmo denuncia che le vittime di Rogoredo vengono ignorate, mentre la politica usa la cronaca per guadagnare consensi. La sua opinione nasce dall’osservazione di un processo mediatico che concentra l’attenzione sui protagonisti pubblici, lasciando sullo sfondo le persone colpite realmente. Anselmo sottolinea come questa strumentalizzazione alimenti tensioni e distorce la percezione dei fatti. La discussione si concentra ora sulla reale portata della vicenda e sulle sue implicazioni sociali.

Per l'avvocato Fabio Anselmo, che ha seguito i processi per la morte di Stefano Cucchi, Federico Aldrovandi, Riccardo Magherini, Rogoredo è il simbolo di una stagione in cui la cronaca giudiziaria diventa strumento di consenso. Avvocato Anselmo, che idea si è fatto di quanto accaduto a Rogoredo? «Al di là delle responsabilità che saranno accertate nel processo, i punti di contatto con altre vicende di cui mi sono occupato sono evidenti. Ma Rogoredo ha un valore simbolico ulteriore: mostra quanti danni stia facendo la politica alla magistratura. È da anni che denuncio il fatto che persino la cronaca nera venga utilizzata come terreno di propaganda. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

