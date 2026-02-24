Omicidi di Villa Pamphili Anastasia Trofimova e la figlia Andromeda sono state strangolate La piccola non mangiava da giorni

Anastasia Trofimova e sua figlia Andromeda sono state trovate strangolate, un fatto attribuibile a un’aggressione violenta. La piccola non aveva mangiato da giorni, e i medici hanno confermato che la donna, senza precedenti patologici, aveva nell’organismo alcol in quantità sufficiente a compromettere le sue capacità di reazione. La scena del delitto si trovava in un’area verde vicino a Villa Pamphili, dove sono stati rinvenuti segni di lotta.

Lo hanno riferito, in aula, i medici legali del Policlinico Gemelli ascoltati davanti alla Prima Corte di Assise di Roma, nel processo che vede imputato Francis Kaufmann, presente in aula, accusato del duplice omicidio della compagna e della figlia. Le loro testimonianze hanno ricostruito, punto per punto, quanto emerso dal sopralluogo e dalle autopsie eseguite dopo il ritrovamento dei corpi, il 7 giugno scorso, fra i cespugli e le sterpaglie. Il primo corpo a essere scoperto era stato quello della piccola Andromeda: nuda, a pancia in giù, con diverse escoriazioni, in un'area appartata di Villa Pamphili. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

