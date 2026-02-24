O' Malley nega di conoscere Conor Benn

O'Malley ha dichiarato di non conoscere Conor Benn, dopo aver ricevuto domande sulla possibile collaborazione tra i due. La scelta di Zuffa di investire nel pugilato ha sollevato discussioni sulla rivalità tra MMA e boxing, attirando l’attenzione sui diversi pubblici e strategie di mercato. La questione ha anche generato commenti tra gli appassionati, che seguono con interesse le mosse delle grandi aziende. La vicenda continua ad alimentare il dibattito nel mondo dello sport.

La decisione di espandere la presenza di Zuffa nel pugilato ha acceso una discussione sui confini tra MMA e boxing, mettendo in luce dinamiche di audience e scelte commerciali. L’accordo con Conor Benn per un incontro singolo, valutato intorno ai 15 milioni di dollari, rappresenta una mossa significativa nel portfolio della realtà controllata dalla casa madre. L’attenzione non è solo sul valore monetario, ma sulle implicazioni per le relazioni tra fanbase e modelli di monetizzazione associati a due sport tradizionalmente distinti. Secondo le informazioni disponibili, Benn avrebbe firmato un contratto per un solo match con un importo che ha attratto immediatamente l’attenzione del pubblico sportivo. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Conor Benn elogia Garcia e commenta la separazioneConor Benn ha elogiato Ryan Garcia dopo averlo incontrato in palestra, attribuendo il suo successo alla determinazione e all’impegno costante dell’atleta.

Conor Benn Rifiuta Chiamata di Hearn Prima dell'Accordo con ZuffaConor Benn ha deciso di non rispondere alla chiamata di Eddie Hearn, pochi giorni prima di siglare un accordo con Zuffa.