Oltre settemila abitanti vivono sopra terreni fragili | la mappa del rischio frana nella provincia di Catania

La presenza di oltre settemila abitanti su terreni fragili ha causato preoccupazioni crescenti nella provincia di Catania. Le zone a rischio frana mostrano crepe profonde e dissesti che minacciano case e infrastrutture. Le autorità hanno avviato ispezioni per valutare la stabilità del territorio e prevenire eventuali emergenze. La situazione richiede interventi immediati per tutelare le comunità che vivono in queste aree a rischio.

Dossier ha analizzato la fragilità del territorio etneo attraverso i dati del rapporto Ispra: 7.592 residenti convivono con aree a pericolosità frana elevata e molto elevata. A essere interessati oltre 1.100 edifici e 423 unità di impresa. Il quadro dei rischi idrogeologici dal Calatino alla fascia pedemontana e gli scenari di pericolosità idraulica Mentre gli occhi di tutto il Paese guardano con apprensione alle crepe che da settimane squarciano Niscemi, con 1.500 sfollati e un fronte di frana di quattro chilometri che sta inghiottendo interi quartieri, il territorio siciliano si riscopre vulnerabile.