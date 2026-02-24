oltre lo schermo alessandro fanello alla filarmonica

Alessandro Fanello presenta il suo nuovo libro “Oltre lo schermo” alla Filarmonica di Macerata, concentrandosi sugli effetti della tecnologia sulla mente. La scelta della Sala Biblioteca deriva dal desiderio di coinvolgere un pubblico interessato a capire come i dispositivi digitali influenzano le emozioni e le relazioni. La presentazione inizia alle 17.30 e prevede un confronto diretto tra autore e ascoltatori. La discussione si focalizza sui cambiamenti quotidiani causati dall’uso eccessivo di schermi.

Macerata, 24 febbraio 2026 – Domani, alle 17.30, alla Sala Biblioteca della Filarmonica, in via Gramsci, si terrà la presentazione del libro dello psicologo e formatore Alessandro Fanello “Oltre lo schermo. Sinergie per l’apprendimento”. L’iniziativa è promossa dalla segreteria provinciale Snals di Macerata. “Insegnare oggi non significa più soltanto trasmettere contenuti ma coinvolgere attivamente lo studente nel proprio percorso di formazione – spiegano i promotori -. Nasce da questa visione “Oltre lo schermo. Sinergie per l’apprendimento”, il libro dello psicologo, formatore e divulgatore Fanello, che dopo la prima presentazione romana, porterà l’originale manuale nel territorio marchigiano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

