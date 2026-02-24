Confartigianato Imprese Veneto e Verona hanno organizzato un evento che si terrà venerdì 13 marzo 2026 nella Sala Winter Garden dell’Hotel Crowne Plaza di Verona, per celebrare storie di atleti, persone e comunità. La scelta della location e la data puntuale testimoniano l’impegno nel valorizzare il talento e la solidarietà locale. L’evento mira a coinvolgere un pubblico vario, offrendo uno spazio di confronto e ispirazione per tutti i partecipanti.

ANNA POLINARI - Velocista italiana ed atleta olimpionica specializzata nei 400 metri piani. Nel 2022 trionfa ai Giochi del Mediterraneo con la staffetta 4×400 Azzurra. Nel 2024 fa parte della 4×400 mista che vince l’argento agli Europei di Roma (record italiano). Nel 2024, agli Europei di Roma, diventa primatista nazionale della staffetta femminile, dopo l’argento con la 4×400 mista. Seconda azzurra di sempre per miglior tempo. ANDREA LANFRI - Ex atleta paralimpico della Nazionale di Atletica Leggera, oggi alpinista ed esploratore. Primo atleta italiano con doppia amputazione agli arti inferiori a scendere sotto i 12 secondi nei 100 metri piani, conquista tre record italiani, due medaglie di bronzo, oltre ad un argento agli Europei ed un argento ai Mondiali. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Ripa Teatina, festa per i 60enni del paese: "Un traguardo che unisce storie e comunità"Ripa Teatina celebra i 60 anni del paese con una cerimonia speciale domenica 14 dicembre, alla quale hanno partecipato il sindaco Roberto Luciani e numerosi cittadini.

Olimpiadi Milano-Cortina: Castronno vive l’inaugurazione con atleti e storie autentiche, oltre la cerimonia.Castronno ha vissuto una serata speciale con l’inaugurazione delle Olimpiadi.

3 Hours of Life Changing Insights for Your Personal Growth

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: MILANO CORTINA 2026 – Oltre il Traguardo - Storie di atleti, di persone e di comunità: il 13 marzo, grande evento a Verona, con testimonianze di atleti e associazioni senza confini. Iscriviti per partecipare!; Oriol Cardona e Ana Alonso, la Spagna riscrive la sua storia ai Giochi in meno di sei minuti; Oltre un secolo di storia tra sfide e traguardi: Confagricoltura Brescia celebra i 110 anni; E' andata oltre la storia: siamo direttamente nella mitologia. De Chiesa dopo la vittoria di Brignone: Sei mesi fa faticava a camminare. E' stata divina.

Il segreto delle medaglie dell’Australia ai Giochi invernali: una «casa lontano da casa» a GavirateTre ori, due argenti e un bronzo: merito dell’European Training Centre sul lago di Varese, che ha tagliato le distanze con il resto del mondo. Ogni anno 3.000 atleti australiani si trasferiscono in It ... editorialedomani.it

Pinheiro Braathen, singolare e individuale: il brasiliano che scardina la cultura dello sci (più di Tomba)Il suo oro nel Gigante è la prima medaglia del Brasile ai Giochi invernali. Mezzo norvegese, ha litigato con la federazione e abbandonato lo sport per poi rientrare sotto un’altra bandiera. Libero, cr ... editorialedomani.it

"Oltre il traguardo", Vallecrosia ospita un incontro sulla scienza dell'integrazione sportiva (Foto) La dottoressa Veronica Trevisan Mauceri e il dottor Andrea Pallanca illustrano come si può massimizzare la propria performance dal riscaldamento al recup - facebook.com facebook