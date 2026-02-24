Oltre 60 rifugiati dall' Ucraina accolti a Montevarchi

La decisione di accogliere oltre 60 rifugiati ucraini a Montevarchi deriva dalla crescente necessità di assistenza nel territorio. La Fondazione Giovanni Paolo II ha aperto le sue strutture per offrire un riparo a chi fugge dalla guerra, creando un punto di riferimento per molte famiglie in difficoltà. Dopo quattro anni di conflitto, questa iniziativa rappresenta un intervento concreto per aiutare chi cerca un nuovo inizio. La presenza di queste persone si fa sempre più evidente nella comunità locale.

Il primo gruppo di profughi è arrivato il 22 aprile 2022. In questi quattro anni sono state accolte oltre 60 persone tra Fiesole e Montevarchi Sono trascorsi 4 anni dall’inizio del conflitto in Ucraina e altrettanti da quando la Fondazione Giovanni Paolo II ha allargato ancora di più le porte dell’accoglienza. Fin dai primi giorni della guerra, attraverso il contatto già avviato con Green Cross Ucraina, la Fondazione ha avviato un immediato confronto per comprendere quali interventi fossero più urgenti e concreti. Grazie all’esperienza già consolidata con i richiedenti asilo, nel giro di poche settimane sono stati attivati due nuovi centri di accoglienza: uno è a Fiesole (Firenze), tuttora operativo in accordo con la Prefettura fiorentina, oggi configurato come CAS ordinario dedicato a cittadini ucraini. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

“Scappano non solo dalla guerra in Ucraina, ma dal gelo”: il racconto dall’Unhcr a TPI del quinto inverno dei rifugiati in MoldaviaGli abitanti di Poloshky, nel nord-est dell’Ucraina, affrontano il quinto inverno sotto le bombe e il gelo.

Samarate: l’associazione per i rifugiati ucraini e il gemellaggio con la città ucrainaSamarate si prepara a inviare un grosso carico di aiuti in Ucraina.