Olly è fidanzato? I rumors sull’ex di un famoso calciatore

Olly, conosciuto per la sua carriera musicale, ha attirato l’attenzione dei media a causa di voci sulla sua relazione sentimentale. La causa di queste speculazioni deriva dalla sua scelta di mantenere nascosta la vita privata, preferendo concentrarsi sulla musica. Nonostante le chiacchiere, Olly non ha mai confermato o smentito ufficialmente i rumors. La sua riservatezza lascia spazio a molte interpretazioni tra i fan, che seguono con interesse ogni suo passo.

“L’amore è privato, mi piace far parlare la mia musica” ha detto in passato Olly che continua a mantenere riservata la sua vita privata. Gli attenti follower avrebbero però individuato la sua fidanzata in Benedetta Quagli, storica ex di Federico Chiesa che nel frattempo lo scorso luglio si è sposato con Lucia Bramani. Quagli è nata nel 1993, ha quindi otto anni in più di Olly ed è stata con Chiesa dal 2019, quando era un calciatore della Fiorentina, fino al 2021. I fan di Olly l’hanno scovata in alcune storie pubblicate dagli amici del cantante durante l’esibizione a Sanremo. Esisterebbe poi sul web anche una fotografia di circa un mese fa, in cui i due sono stati visti andare insieme al cinema. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

