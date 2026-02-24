Olimpiadi | Roma o Venezia per la candidatura estiva ma attenzione alla Germania

Roma e Venezia hanno presentato ufficialmente la loro candidatura per ospitare le Olimpiadi estive, spinti dalla volontà di rilanciare il movimento sportivo nel Paese. La scelta nasce anche dalla volontà di valorizzare le città e le infrastrutture già esistenti, evitando costosi nuovi investimenti. Tuttavia, la Germania ha annunciato il suo interesse, rendendo più complesso il percorso italiano. La decisione finale potrebbe arrivare tra alcuni anni.

Dopo il successo delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, l’Italia guarda a una possibile candidatura per le Olimpiadi Estive del 2036 o del 2040, con le città di Roma e di Venezia che sono state “portate avanti” come possibili location per la corsa all’assegnazione dell’evento, che nel Bel Paese manca dal 1960 (in quel caso furono disputate nella capitale, ndr). Attenzione però, perché gli ostacoli da incontrare potrebbero essere vari, soprattutto con la concorrenza continentale. Il principale “pericolo” potrebbe essere rappresentato dalla Germania: il Comitato Olimpico Tedesco non ha nascosto le sue volontà di tornare a organizzare le Olimpiadi in territorio teutonico ponendo però alcune condizioni. 🔗 Leggi su Oasport.it

Olimpiadi a Roma, Gualtieri apre: “Pronti a costruire la candidatura”. Ma Rocca chiede prudenzaRoberto Gualtieri annuncia l'intenzione di candidare Roma alle Olimpiadi, motivata dalla conclusione positiva dei Giochi di Milano-Cortina.

Olimpiadi: Gualtieri, si’ a candidatura Roma ma decisione spetta a piu’ istituzioniRoberto Gualtieri ha annunciato che Roma potrebbe candidarsi per le Olimpiadi del 2036 o 2040, ma la scelta finale dipende da altre istituzioni.

