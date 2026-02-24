Olimpiadi Milano-Cortina | giovani autori delle mascotte

I giovani creatori delle mascotte delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 affermano che il loro sogno si è avverato grazie al supporto di insegnanti e mentori. Hanno lavorato mesi per realizzare i personaggi, coinvolgendo le scuole locali e partecipando a laboratori creativi. La loro passione ha portato alla scelta ufficiale delle mascotte, che rappresentano l’energia e la tradizione delle due città. Ora si preparano a vedere il loro lavoro in ogni evento olimpico.

Milano-Cortina 2026, i giovani autori delle mascotte: “Un sogno diventato realtà grazie a chi ha creduto in noi”. Dopo l’esclusione dalla cerimonia di apertura, i cinque studenti calabresi ideatori del bozzetto delle mascotte dei Giochi Olimpici invernali sono stati invitati alla Cerimonia di chiusura. Un riconoscimento che premia talento, creatività e determinazione. La partecipazione alla Cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici invernali Milano-Cortina 2026 ha rappresentato per loro molto più di un invito: è stata la realizzazione di un sogno. Tommaso Pascuzzi, Sara Godino, Federico Barra, Aurora Munizza e Francesco Angotti – i giovani calabresi che hanno ideato il bozzetto delle mascotte ufficiali – hanno vissuto a Verona un momento che definiscono “indimenticabile”, capace di restituire fiducia nel futuro e nel valore del talento. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

Olimpiadi Milano-Cortina: mascotte nate in CalabriaLe mascotte delle Olimpiadi Milano-Cortina sono state create in Calabria, e ora parlano calabrese.

Olimpiadi 2026: la gioia dei fan per Tina e Milo, le mascotte di Milano-CortinaAlla cerimonia di presentazione delle mascotte delle Olimpiadi 2026, i tifosi si sono stretti intorno a Tina e Milo.

Milano Cortina 2026: Tina e Milo arrivano a Monza. Ecco dove vedere le mascotte delle Olimpiadi

