Olimpiadi Invernali in Norvegia torna la voglia di organizzare i Giochi Si fanno avanti Oslo Lillehammer e… Tromsø!

La Norvegia manifesta interesse a ospitare di nuovo le Olimpiadi Invernali, motivata dal successo delle ultime edizioni. Oslo, Lillehammer e Tromsø si sono fatte avanti, puntando a portare i Giochi nel loro territorio. Dopo aver conquistato il record di medaglie a Milano Cortina 2026, le città norvegesi vogliono sfruttare l’entusiasmo e la passione per lo sport invernale per organizzare un evento di grande richiamo. Le candidature sono ora al centro del dibattito.

La Norvegia ha chiuso i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 con il nuovo record assoluto sia in termini di medaglie d’oro ( 18 ) che di medaglie complessive ( 41 ), diventando peraltro la prima nazione a imporsi nel medagliere per quattro edizioni consecutive. Un grande successo che ha rinvigorito la fiamma di chi, i Giochi Olimpici Invernali, vorrebbe tornare a organizzarli. Vale la pena di ricordare che quelli del 2022 sembravano promessi a Oslo. Poi, la capitale norvegese si ritirò dalla corsa a causa di beghe politiche interne e quei Giochi finirono a Pechino. Per fortuna, verrebbe da dire, perché non è detto che se fossero stati assegnati alla città scandinava, si sarebbero effettivamente disputati (eravamo ancora in epoca-Covid e la legislazione norvegese era particolarmente severa in merito). 🔗 Leggi su Oasport.it

Olimpiadi Milano-Cortina, 30 medaglie per l'Italia, record ai Giochi invernali: superate le 20 conquistate a Lillehammer 1994L’Italia ottiene 30 medaglie alle Olimpiadi Milano-Cortina, superando il record di Lillehammer del 1994.

Olimpiadi Invernali, l’Italia supera il record di LillehammerLe Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina hanno portato all’Italia 22 medaglie, superando il record di Lillehammer, grazie alle 8 vittorie d’oro conquistate finora.

