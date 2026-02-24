olimpiadi invernali a milano il 9,4% dei pagamenti digitali è internazionale

Durante le Olimpiadi Invernali, il 9,4% dei pagamenti digitali effettuati in Italia proveniva dall’estero, secondo i dati di SumUp. La causa di questa crescita è l’afflusso di visitatori internazionali che hanno preferito pagamenti elettronici rispetto ai contanti. Le transazioni senza contanti sono aumentate soprattutto nelle zone vicino alle venue sportive, dove si concentrano turisti e appassionati. Questa tendenza riflette un cambiamento nelle abitudini di pagamento durante i grandi eventi.

Le Olimpiadi Invernali spingono i pagamenti senza contanti nei bar (+21,4%) e nei ristoranti (+12,2%) a livello nazionale.Il medagliere cashless delle Olimpiadi: gli USA “vincono l’oro” come primo paese per numero di transazioni, la Svizzera per il ticket medio più alto, Germania per crescita dei pagamenti.Nelle località dei Giochi volano i pagamenti internazionali: crescita del +60% nella provincia di Belluno, +32,6% a Sondrio; in provincia di Bolzano sono il 42% del totale, oltre 1 su 4 a Trento.I risultati dell’Osservatorio Olimpiadi Invernali Cashless di SumUp, che ha analizzato l’impatto dei Giochi sui consumi e sui pagamenti digitali a livello nazionale e nelle località della manifestazione. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Leggi anche: Generazione Alpha e pagamenti digitali: il 50% usa strumenti digitali due volte al mese. Per il 90% dei genitori educazione finanziaria deve entrare a scuola

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 - Ultime notizie, orari e risultati; Milano Cortina 2026, l’impatto economico (e non solo) delle Olimpiadi invernali; un bilancio esaltante per i primi Giochi diffusi della storia; Risultati Olimpiadi di Milano Cortina 2026: Tutte le medaglie e i podi dell'Italia.

Olimpiadi, il medagliere finale di Milano Cortina 2026: l'Italia chiude a quota 30Le medaglie della 25esima edizione dei Giochi invernali, ispirate all'eleganza senza tempo dell'avanguardia italiana, hanno un design geometrico, puro e semplice. Sono state realizzate in ... tg24.sky.it

Giada D'Antonio alle Olimpiadi Invernali 2026 di Milano Cortina è la (giovane) sorpresa dello Sci AlpinoSul suo profilo Instagram scrive: «El proceso que hoy te pesa, mañana será tu mayor recompensa». Letteralmente: il processo che oggi ti pesa, domani sarà la tua più grande ricompensa. Questo è lo ... vogue.it

Si sono concluse le Olimpiadi Invernali Si chiude il sipario su Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026. Dopo settimane di gare, emozioni e grande attenzione mediatica, è tempo di chiederci: cosa resta davvero di questo evento per lo sport italiano - facebook.com facebook

Una photo-gallery che celebra le olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 attraverso i suoi momenti indimenticabili x.com