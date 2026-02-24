Olimpiadi dallo studentato al palaghiaccio | Milano affronta l’eredità delle strutture

La gestione delle strutture olimpiche ha causato ritardi nelle consegne di alcuni impianti sportivi. A causa di problemi organizzativi, il palaghiaccio di Milano non è ancora pronto per l’uso pubblico, nonostante le promesse di fine lavori già fatte. Questa situazione preoccupa gli operatori locali, che aspettano di poter riaprire gli impianti e rilanciare le attività sportive. La questione rimane aperta mentre si cercano soluzioni rapide per evitare ulteriori disagi.

Milano, 24 febbraio 2026 – La prima eredità per Milano e per la Lombardia di queste Olimpiadi che si sono appena concluse è probabilmente quella immateriale: l'effetto Giochi. Che significa? Così come l'Expo 2015 ha proiettato il capoluogo lombardo in una dimensione internazionale e ne ha moltiplicato i turisti (dai 7 milioni del 2013 ai circa 10 milioni del 2025 ), così l'evento a Cinque Cerchi dovrebbe confermare e far aumentare l'attrattività della metropoli e far incrementare le visite nelle località montane lombarde. L'effetto Olimpiadi lo si potrà misurare solo tra qualche anno, ma, dal sindaco Giuseppe Sala al governatore Attilio Fontana, tutti gli amministratori locali sono sicuri di trarre vantaggio da questa benefica sovraesposizione televisiva e non solo di città e bellezze della Lombardia.

Milano e l’eredità dei Giochi, sì a un palaghiaccio a Rho. “Non perdiamo questo treno”Il progetto di costruire un palaghiaccio a Rho nasce dalla volontà di mantenere l’eredità delle Olimpiadi del 2026.

Dallo studentato a Medicina. Il campus cresce, guarda al futuro e aumentano anche i posti lettoIl campus si espande con l’apertura dello studentato nell’Isola San Giovanni, che include anche una struttura temporanea per le lezioni di Medicina e Chirurgia.

Evviva le Olimpiadi invernali, alla faccia di Ipocrisia e MalevolenzaC'è chi si indigna per i soldi spesi per i Giochi e chi li vuole boicottare. E poi ci sono io che non capisco niente ma seguo le gare e gli atleti, urlo e penso che abbiamo fatto bene a organizzarli

Cosa ne sarà del Villaggio olimpico?Dopo le Olimpiadi, il Villaggio olimpico diventerà uno studentato di 105.000 metri quadrati. Dei 1.700 posti letto, solo 450 avranno una tariffa agevolata. Il governo italiano ha ridimensionato il suo

Oggi iniziano le Olimpiadi di Milano-Cortina, e ci sarebbe moltissimo da dire. Per capire di cosa si sta parlando, basta guardare alla truffa del Villaggio Olimpico. Finiti i Giochi, diventerà "il più grande studentato d'Italia." Già, peccato che un posto letto costerà i

Collettivo 20092. ARVAL · Soulève toi. Siamo la periferia che lotta! Passaggio della fiamma olimpica a Sesto San Giovanni! Contro il modello Olimpiadi e le province studentato…la città è nostra!