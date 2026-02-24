Olimpiadi | boom di passeggeri sui treni tra la Valtellina e Milano

Il grande afflusso di passeggeri sui treni tra la Valtellina e Milano è causato dalle Olimpiadi, che hanno portato 1,3 milioni di persone in più rispetto alle settimane normali. I viaggiatori aggiuntivi hanno contribuito a un aumento del 10% rispetto ai periodi precedenti, portando il totale a 13,9 milioni di spostamenti sulla rete Trenord. La forte domanda ha determinato frequenti corse e un aumento dei controlli di sicurezza.

Sono stati 1,3 milioni i viaggiatori che, nelle settimane olimpiche, si sono aggiunti ai consueti passeggeri del servizio ferroviario (+10%), per un totale di 13,9 milioni di viaggi sull'intera rete servita da Trenord. Dal 6 al 22 febbraio, l'azienda ferroviaria lombarda ha potenziato l'offerta di oltre 200mila treni*km, cioè 120 corse in più ogni giorno. Nei giorni dell'evento il Centro Operativo di Trenord, attivo 24 ore su 24, ha coordinato un servizio di oltre 2.500 corse al giorno, per garantire la regolarità degli spostamenti dei passeggeri diretti alle venue olimpiche e alle altre destinazioni.