Olimpiadi | boom di passeggeri sui treni tra la Valtellina e Milano

Sono stati 1,3 milioni i viaggiatori che, nelle settimane olimpiche, si sono aggiunti ai consueti passeggeri del servizio ferroviario (+10%), per un totale di 13,9 milioni di viaggi sull’intera rete servita da Trenord. Dal 6 al 22 febbraio, l’azienda ferroviaria lombarda ha potenziato l’offerta di oltre 200mila treni*km, cioè 120 corse in più ogni giorno. Nei giorni dell’evento il Centro Operativo di Trenord, attivo 24 ore su 24, ha coordinato un servizio di oltre 2.500 corse al giorno, per garantire la regolarità degli spostamenti dei passeggeri diretti alle venue olimpiche e alle altre destinazioni. Complessivamente, gli operatori di assistenza e security hanno svolto 17 mila ore di presìdi nelle stazioni, sulle banchine, sui treni. Inoltre, sette biglietterie - Milano Centrale, Milano Porta Garibaldi, Milano Cadorna, Malpensa, Monza, Lecco, Colico - hanno prolungato l’orario di apertura, garantendo in totale oltre 260 ore aggiuntive di servizio. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

