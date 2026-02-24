Olimpiadi 2026 il plauso delle istituzioni al soccorso toscano | Pegaso 3 eccellenza internazionale

Il sistema di emergenza sanitaria toscano ha dimostrato la sua efficienza durante le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, grazie all'intervento di Pegaso 3. La causa è la gestione tempestiva delle emergenze sportive, che ha permesso di salvare diverse vite. La presenza di squadre specializzate e le operazioni coordinate hanno rafforzato la reputazione regionale nel settore. La presenza di medici e tecnici altamente qualificati ha fatto la differenza in molte situazioni critiche.

© Corrieretoscano.it - Olimpiadi 2026, il plauso delle istituzioni al soccorso toscano: “Pegaso 3 eccellenza internazionale”

FIRENZE – Il sistema di emergenza sanitaria della Toscana ha svolto un ruolo strategico durante le recenti Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. I professionisti dell’elisoccorso Pegaso 3, afferenti all’ Azienda Usl Toscana Nord Ovest (con base al Cinquale, Massa), hanno garantito assistenza medica specialistica sui campi di gara di Livigno e Bormio, supportati in loco da un contingente di volontari toscani appartenenti a Misericordie, Pubbliche Assistenze e Croce Rossa. L’équipe medica regionale – composta dai dottori Giovanni Bassi, Elena Gargano, Tommaso Angelini ed Elisa Tonelli – ha operato durante eventi di massima caratura agonistica. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it Elisoccorso Pegaso 3: eccellenza toscana in supporto medico alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026.Il servizio di elisoccorso Pegaso 3, con base all’aeroporto del Cinquale, ha cominciato a lavorare anche per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Il plauso delle istituzioni: "Grande onore e orgoglio. Al centro c’è la comunità"Le istituzioni esprimono il loro plauso, sottolineando come il centro della comunità sia al primo posto. Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Dietro le quinte | Chi è la donna che ha vinto le Olimpiadi con il cibo italiano; Olimpiadi, Milano raccontata dagli stranieri su social e giornali: dalle vedovelle a come si ordina il caffè al bar. Un miliardo di interazioni; Olimpiadi 2026, Buonfiglio: L’Italia ha fatto bella figura. Roma 2040? Si può fare; Olimpiadi, oro Pizzoccheri, argento Risotto giallo, bronzo Cotoletta. Cerimonia di Chiusura delle Olimpiadi 2026, le pagelle: Thiele e Bolle magnetici (10), Lauro chiude il cerchio (9)Le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si sono concluse con una cerimonia da manuale: Roberto Bolle è la goccia primordiale nella sua prima esibizione aerea ... dilei.it Sondaggi politici TP, Olimpiadi: per 2 italiani su 3 è occasione di sviluppoSondaggi politici TP, Olimpiadi di Milano Cortina 2026: per 2 italiani su 3 è occasione di sviluppo con ritorno economico o d'immagine ... termometropolitico.it E’ stata una gioia e un onore, come artista e cittadino, eseguire il nostro Inno di Mameli assieme al Coro e dall'Orchestra della Fondazione Arena di Verona durante la cerimonia chiusura delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026. Un plauso va al direttore - facebook.com facebook Milano-Cortina è stata il coraggio di fare, di andare oltre i no di chi, per ragioni ideologiche, ci vorrebbe trascinare in un nuovo Medioevo. Un applauso a chi queste Olimpiadi le ha immaginate e realizzate. x.com