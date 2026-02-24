Olimpiadi 2026 gli atleti ucraini segregati perché aggressivi? Il video manipolato della CBC

Nel corso delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, è circolato un servizio televisivo che accusava gli atleti ucraini di comportamenti aggressivi e di essere stati, di conseguenza, isolati dagli altri. Il servizio riporta il logo della CBC, canale televisivo canadese, ma si tratta di un video manipolato. Per chi ha fretta. Non esiste alcun servizio della CBC che accusi gli atleti ucraini di essere stati segregati.. Il video utilizza i primi 15 secondi di un vero servizio CBC, manipolato con una voce generata dall'IA.. Non risultano sanzioni o accuse ufficiali contro la delegazione ucraina.