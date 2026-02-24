Ogni voce conta la sindaca incontra i cittadini

Matilde Celentano ha avviato una serie di incontri con residenti e associazioni, motivata dalla volontà di ascoltare direttamente le esigenze della comunità. La sindaca vuole conoscere da vicino le difficoltà quotidiane, come le criticità nelle strade e nei servizi pubblici, per migliorare la qualità della vita. Gli incontri prevedono confronti aperti e discussioni sui problemi più urgenti. La prima riunione si svolge nel centro storico di Latina, coinvolgendo cittadini e rappresentanti locali.

La sindaca di Latina, Matilde Celentano, lancia un programma di incontri con i cittadini e le associazioni per ascoltare direttamente suggerimenti, consigli, esigenze, istanze, problemi della città e dei borghi. È l’iniziativa “Ogni voce conta”, che prenderà il via con il primo appuntamento, mercoledì 25 marzo, presso il Comune; i cittadini interessati potranno inviare una mail con la richiesta di incontro all’indirizzo email [email protected] indicando nome, cognome, recapito telefonico o email, l’oggetto della richiesta di incontro e una breve descrizione delle tematiche; tutti elementi che saranno valutati da un ufficio che fisserà poi gli appuntamenti in base alle priorità e all’ordine di arrivo delle richieste. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

