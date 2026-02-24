Offline nordico | edizione finlandese Talk workshop e caffè

Il freddo intenso in Finlandia ha portato a un'interruzione dell'elettricità in alcune zone, lasciando molte case al buio e creando disagi tra i residenti. Le abbondanti nevicate hanno bloccato le vie principali, costringendo le persone a rimanere dentro e riscoprire attività tradizionali come il cucito e il cucchiaio di calore. Numerosi volontari si mobilitano per aiutare chi si trova in difficoltà, mentre le autorità cercano soluzioni rapide. La situazione rimane critica in diverse aree rurali.

Riscopri la gioia di passare del tempo insieme e di creare con le mani, avvicinandoti alla cultura finlandese! In Finlandia l’inverno profuma di foreste silenziose, neve che scricchiola sotto gli scarponi e case illuminate da luci calde dove il tempo rallenta. È questo spirito che porteremo al nostro prossimo Offline Finlandese. Per qualche ora lasciamo fuori il digitale ed entriamo in uno spazio caldo e accogliente, dove le mani creano, le storie si raccontano e le tazze sono sempre fumanti.?? Niente cellulare – goditi il momento senza distrazioni?? Togliti le scarpe e mettiti le pantofole – porta le tue preferite?? Dress code: comodo e morbido 🔗 Leggi su Veronasera.it Leggi anche: Tra arte e fotografia: torna Audaus OffLine con la quarta edizione Processo di Biscardi 2026: 40^ edizione del talk show per eccellenzaIl Processo di Biscardi 2026 segna la 40ª edizione di un appuntamento storico nel panorama dei talk show sportivi.