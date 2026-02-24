Officina Democratica il 27 febbraio approfondimento sugli Usa di Trump

Officina Democratica ha organizzato un approfondimento sugli Stati Uniti di Trump il 27 febbraio a Bergamo. La scelta di dedicare un evento a questa tematica nasce dalla voglia di capire come le decisioni dell'ex presidente abbiano influenzato il panorama politico e sociale. Durante l’incontro, i partecipanti hanno analizzato le politiche adottate e le conseguenze di queste sul mondo. L’appuntamento ha coinvolto esperti e cittadini interessati a conoscere meglio quel periodo.

Bergamo. Proseguono gli incontri di Officina Democratica, il format di approfondimento culturale e di formazione politico-civica che nasce per offrire strumenti di lettura e comprensione dei processi che stanno trasformando in profondità le nostre società. Dopo una Sala Galmozzi gremita il 29 gennaio per il primo incontro dedicato alla situazione palestinese, il ciclo di incontri dedicato alla comprensione delle tensioni globali sposta ora la sua attenzione su Donald Trump per approfondire i mutamenti della situazione politica statunitense e i loro risvolti sul mondo. In una fase storica segnata da profondi cambiamenti degli equilibri internazionali, dal riemergere di conflitti e da nuove tensioni geopolitiche, gli Stati Uniti stanno ridefinendo il proprio ruolo sulla scena globale: il ritorno alla Casa Bianca del tycoon ha inciso sul dibattito politico interno e sulla postura internazionale americana, con effetti che si riflettono anche sull'Europa e sugli assetti multilaterali dell'ordine globale.

