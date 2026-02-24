offese e violenze alla partner anche in presenza di minori ma per i giudici il fatto non sussiste

Un uomo è stato assolto dalle accuse di aver offeso e picchiato la partner, anche davanti ai figli, perché i giudici hanno stabilito che il fatto non si è verificato. La vicenda era partita da denunce di comportamenti aggressivi e violenti, ma durante il processo sono emerse prove che hanno smentito le accuse. La decisione dei giudici si basa sulla mancanza di elementi concreti a sostegno delle accuse. La vicenda si è conclusa con questa assoluzione, lasciando aperti alcuni dubbi.

Tempo di lettura: < 1 minuto Era finito a processo con l’accusa di maltrattamenti aggravati nei confronti della compagna, ma al termine del dibattimento è stato assolto. Il I Collegio del Tribunale di Benevento ha pronunciato sentenza di assoluzione nei confronti di G.A., 43 anni, ritenendo insussistente il fatto. Secondo l’impostazione accusatoria, l’uomo avrebbe sottoposto la partner a ripetute offese e ad aggressioni fisiche e verbali, anche per futili motivi e in alcune circostanze alla presenza di minori. Per tali episodi era stato disposto il rinvio a giudizio. Nel corso dell’istruttoria dibattimentale sono stati ascoltati testimoni e analizzati gli elementi raccolti durante le indagini. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

