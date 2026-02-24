Offerte di lavoro | Trenord cerca futuri macchinisti e altre figure professionali come candidarsi

Trenord ha annunciato la ricerca di nuovi macchinisti per rispondere alla crescente domanda di trasporto. La causa di questa selezione deriva dall’aumento dei viaggi e dall’espansione della rete ferroviaria. A partire dalle 11 di mercoledì 25 febbraio, le persone interessate potranno inviare le proprie candidature tramite il sito ufficiale. La compagnia punta a rafforzare il team e migliorare il servizio per i pendolari della regione.

Aperte anche le ricerche per le posizioni di Addetto vendite online e Supply chain specialist. Ecco tempistiche e requisiti Trenord seleziona futuri macchinisti: dalle ore 11 di domani, mercoledì 25 febbraio, sarà possibile inoltrare la propria candidatura per entrare nel team dei professionisti responsabili della condotta delle oltre 2.400 corse che ogni giorno circolano in tutta la Lombardia, in 8 province limitrofe e verso l’Aeroporto internazionale di Malpensa. “Un’offerta di servizio utilizzata ogni giorno da 790mila passeggeri, che non ha pari nel resto d’Italia e che è in continua evoluzione” precisa l'azienda, illustrando l'offerta di lavoro che interessa anche la provincia di Lecco. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

