Oddo dopo Caldiero Terme-Milan Futuro | Abbiamo fatto quello che serviva nei momenti giusti

Massimo Oddo ha commentato la vittoria con il Caldiero Terme, attribuendo il risultato alla capacità della squadra di reagire nei momenti decisivi. La sua analisi si concentra sui cambiamenti tattici e sull’impegno dei giocatori, che hanno permesso di ottenere i punti necessari. Oddo sottolinea l’importanza di mantenere alta la concentrazione nelle prossime partite. La squadra si prepara ora ad affrontare il prossimo impegno con determinazione.

"Partita preparata in modo perfetto dall'allenatore rossonero. Ferocia e voglia di chiuderla nel primo tempo, gestione matura e consapevole nel secondo. Voto: 7,5". Questo il voto e il commento della nostra redazione a Massimo Oddo dopo la netta vittoria esterna con il Caldiero Terme. Ieri pomeriggio l'Under 23 rossonera ha battuto 0-3 il Caldiero con i gol di Magrassi, Chaka Traorè su rigore e Sala. Grazie alla seconda vittoria consecutiva, i giovani rossoneri consolidano il terzo posto in classifica. Al termine della gara, il mister rossonero ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla gara. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Caldiero Terme-Milan Futuro, le formazioni ufficiali: Oddo conferma i titolari con una sorpresa in attaccoCaldiero Terme e Milan Futuro scendono in campo alle 14:30 per la 25ª giornata di Serie D.

Pagelle Caldiero Terme-Milan Futuro 0-3: partita perfetta dei ragazzi di Oddo. Sala e Ossola fantasticiCaldiero Terme ha subito un pesante 0-3 contro il Milan Futuro, a causa di una prestazione dominante degli ospiti.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Caldiero Terme-Milan Futuro 0-3, Serie D 2025/2026: intervista a Milan TV di Mister Massimo Oddo; Caldiero Terme-Milan Futuro, le formazioni ufficiali, le scelte di Oddo; Massimo Oddo: Contento per una partita intelligente; Milan Futuro, Oddo dopo il Caldiero Terme: Partita intelligente la nostra. Magrassi e Branca sono fondamentali.

Oddo dopo Caldiero Terme Milan Futuro: «Abbiamo fatto sicuramente una bella gara, nella ripresa c’è stata gestione»Oddo dopo Caldiero Terme Milan Futuro ha parlato del successo dei rossoneri nel match della 25a giornata del girone B di Serie D Domenica, il Milan Futuro ha ottenuto una vittoria importante sul campo ... milannews24.com

Oddo dopo la vittoria a Caldiero: Abbiamo fatto una partita intelligenteDomenica il Milan Futuro è tornato alla vittoria in trasferta e lo ha fatto in grande stile, vincendo 0-3 sul campo del Caldiero Terme grazie alle reti di Magrassi, ... milannews.it

Prova straordinaria della squadra di Massimo Oddo. Milan Futuro batte Caldiero Terme fuori casa nella venticinquesima giornata del campionato di Serie D e vola al terzo posto in classifica Il racconto #sport #calcio #milan #MilanFuturo #Oddo #cla - facebook.com facebook

Milan Futuro, Magrassi e Zukic dopo il Caldiero Terme: «C'è soddisfazione nell'aiutare lo spogliatoio» x.com