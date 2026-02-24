Occhi puntati sul match di sabato Contro la Reggiana ritorna Di Serio
Di Serio torna in campo per il match di sabato contro la Reggiana, dopo aver superato un infortunio. La sua presenza è determinante per la squadra, che cerca punti fondamentali per la salvezza. Il ritorno dell’attaccante attira l’attenzione dei tifosi, pronti a sostenere i propri beniamini allo stadio ‘Picco’. Più di 9.000 spettatori sono attesi per questa sfida cruciale. La partita si preannuncia intensa e carica di emozioni.
Il popolo bianco scalda i motori in vista della sfida-salvezza contro la Reggiana. Oltre 9mila i tifosi aquilotti previsti al ‘Picco’ sabato prossimo. Sugli spalti ci sarà il presidente Charlie Stillitano, i cui input di giovedì scorso sono stati recepiti e apprezzati dal gruppo aquilotto. Il massimo dirigente è tornato negli Usa, ma sabato sarà al suo posto in tribuna centrale, a testimoniare un ruolo sempre più primario e diretto nella gestione della società. Dopo due giorni di riposo, gli Aquilotti si ritroveranno stamani a Follo con il morale rialzato dalla vittoria di Cesena. Per il match contro la Reggiana, il tecnico aquilotto avrà nuovamente a disposizione Di Serio e, con buone probabilità Hristov, Bandinelli e Valoti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
