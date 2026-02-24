oba femi sfida brock lesnar in un incontro da big money match

Oba Femi ha deciso di sfidare Brock Lesnar in un match a pagamento, spinto dalla voglia di dimostrare il suo valore sul ring. La proposta nasce dalla crescente popolarità di Femi tra i fan, che desiderano vederlo affrontare il campione. La lotta si preannuncia come uno degli incontri più attesi della prossima stagione, con i promotori che stanno pianificando i dettagli dell’evento. La sfida sembra ormai imminente e crea grande interesse tra gli appassionati.

In un’intervista rilasciata a Lucha Libre Online il 23 febbraio 2026, The Ruler ha confermato di essere disponibile ad affrontare Lesnar non appena il suo rivale sarà pronto. Secondo Femi, la sfida non dipende da lui: la porta è sempre aperta, perché entrambi continuano a far parte del roster e la possibilità di un match esiste. La dichiarazione è stata accompagnata dall’indicazione che la palla è nel campo di Lesnar, invitando a far nascere l’incontro per un grande evento economico. Le sue parole hanno rimarcato l’apertura a un incontro senza indugi, qualora ci fosse la volontà della controparte di procedere. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

WWE: Triple H elogia Oba Femi e non esclude un match con Brock LesnarDurante il post-show di Saturday Night’s Main Event, Triple H ha espresso grande ammirazione per Oba Femi, sottolineando il suo potenziale e la possibilità di un futuro incontro con Brock Lesnar.

WWE: Brock Lesnar vs Oba Femi, match per WrestleMania 42 non ancora confermatoLa WWE ha accennato a un possibile incontro tra Brock Lesnar e Oba Femi per il grande evento, ma niente è ancora certo.

Oba Femi Attack Brock Lesnar - SNME 13 December 2025 highlights

