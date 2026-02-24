Nuovo sabotaggio sui binari della Colico-Tirano cavi incendiati | indaga la DDA

Colpita la tratta all’altezza di Cosio Valtellino. Trovate tracce di combustibile liquido. È il terzo episodio in due settimane sull’asse Milano-Valtellina Nuovo attacco alla ferrovia delle Olimpiadi. Lunedì 23 febbraio, in mattinata, ignoti hanno colpito la linea Milano-Lecco-Tirano all’altezza della stazione di Cosio Valtellino. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Digos di Milano e la polizia ferroviaria. La Direzione distrettuale antimafia della Procura di Milano e la Procura di Sondrio hanno aperto un’inchiesta per fare luce su quello che appare come l’ennesimo sabotaggio a un’infrastruttura strategica, utilizzata nelle scorse settimane per i collegamenti con le sedi olimpiche di Bormio e Livigno. Secondo i primi rilievi tecnici, sarebbero stati trovati cavi elettrici bruciati e tracce di combustibile liquido, elemento che farebbe ipotizzare l’uso di un innesco incendiario. Gli accertamenti sono in corso per stabilire con certezza la natura dolosa del gesto e individuare eventuali responsabili. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

