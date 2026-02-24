Nuovo sabotaggio ferroviario in Valtellina

Un atto di sabotaggio ha danneggiato una linea ferroviaria in Valtellina, probabilmente causato da vandalismo di notte. La tratta, recentemente rinforzata per i Giochi olimpici, ha subito danni alle rotaie, provocando disagi ai pendolari e ritardi nelle corse. Le forze dell’ordine stanno indagando per identificare i responsabili e mettere in sicurezza la zona. Restano da capire le motivazioni dietro questo gesto e le sue potenziali conseguenze.

Nuovo possibile sabotaggio su una linea in Valtellina, una delle tratte ferroviarie potenziate in vista dei Giochi olimpici appena conclusi. Indaga la Direzione distrettuale antimafia e la Digos. Servizio di Federico Plotti TG2000.