Nuovo obbligo per gli automobilisti in Italia da oggi | cosa succede

Il nuovo obbligo di installare l’alcolock in Italia nasce dalla crescente preoccupazione per la guida in stato di ebbrezza e mira a ridurre gli incidenti stradali. A partire dal 24 febbraio 2026, tutti i veicoli devono essere dotati di questo dispositivo, che blocca il motore se rileva alcol nel respiro dell’autista. La norma coinvolge migliaia di automobilisti e intende rafforzare le misure di sicurezza sulle strade. La sua applicazione cambierà le abitudini di molti conducenti.

Dal 24 febbraio 2026, entra in vigore in Italia il nuovo obbligo per contrastare la guida in stato d’ebbrezza: l’installazione dell’alcolock, il dispositivo che impedisce l’avviamento del veicolo se viene rilevata presenza di alcol. Il Ministero dei Trasporti ha pubblicato l’elenco ufficiale dei modelli omologati, delle officine autorizzate e delle auto compatibili. Una misura che promette maggiore sicurezza stradale, ma che già solleva dubbi su costi, praticità e impatto sulle famiglie. Come funziona l’alcolock. L’alcolock funziona come un interruttore di sicurezza: prima di accendere il motore, l’automobilista deve soffiare nel dispositivo. 🔗 Leggi su Tvzap.it

