nuovi talenti dello sci alpino femminile italiano in vista di annecy 2030

Il successo di alcune giovani promesse dello sci alpino italiano deriva dalle solide basi costruite negli ultimi anni, grazie a investimenti mirati e allenamenti intensi. Le atlete si preparano con impegno nel centro di formazione di Cortina, dove migliorano velocemente le capacità tecniche e fisiche. La loro crescita rappresenta un passo importante verso le sfide future, come le Olimpiadi di Annecy 2030, che richiedono una squadra sempre più competitiva.

Le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 hanno chiuso un capitolo di grande rilievo per lo sci alpino italiano, offrendo indicazioni fondamentali per la progettazione del quadriennio che porta alla prossima edizione olimpica in Francia. Il quadro che emerge guarda a una trasformazione necessaria, affidata a nuove leve e a una gestione mirata degli ostacoli fisici, con l’obiettivo di mantenere elevati standard di competitività nelle diverse discipline e di consolidare la posizione nel panorama internazionale. Il contesto attuale è definito da protagoniste consolidate e da talenti in ascesa. Federica Brignone e Sofia Goggia hanno dominato a lungo, ma potrebbe essere l’ultima Olimpiade per entrambe, aprendo una fase di ricambio per la nazionale. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Sci alpino femminile, non solo D’Antonio e Trocker: i possibili nomi nuovi dell’Italia verso le Olimpiadi di Annecy 2030L'assenza di alcune atlete di punta nel team azzurro di sci alpino femminile è dovuta a infortuni e scelte tecniche.

