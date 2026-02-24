Nuova Sondrio | Per salvarci serve unità d' intenti

La Nuova Sondrio ha deciso di richiamare Marco Amelia come allenatore dopo aver esonerato Stefano Brognoli. La scelta deriva dalla necessità di rafforzare l'unità tra squadra e società per affrontare la stagione. Oggi pomeriggio, Amelia ha diretto il suo primo allenamento sul campo della Castellina, iniziando un percorso volto a cambiare rotta. La squadra si prepara a lavorare con nuovi stimoli e con l’obiettivo di migliorare le proprie prestazioni.

Le prime parole di mister Marco Amelia dopo il suo ritorno sulla panchina biancazzurra con le scuse ai tifosi. Intanto, la società del presidente Michele Rigamonti ingaggia un nuovo difensore Dopo l'esonero di Stefano Brognoli, la Nuova Sondrio ha richiamato in panchina mister Marco Amelia che oggi pomeriggio ha diretto il suo primo allenamento sul campo della Castellina. Il compito che lo attende non è semplice: portare la Nuova Sondrio alla salvezza, come già accaduto, comunque, nella passata stagione, quando, subentrato ad Alessio Bifini e alla gestione ad interim del preparatore atletico Tommaso Del Nero alla penultima giornata d'andata, ha ottenuto la matematica certezza proprio della salvezza grazie al successo contro la Varesina in casa per 2-0 a due giornate dal termine del campionato.