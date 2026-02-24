L’ex tecnico della formazione del capoluogo è stato ospite, ieri sera, della trasmissione di BepiTv “D-Time” dove ha parlato di quanto accaduto negli ultimi giorni. “L’esonero? - ha spiegato proprio mister Brognoli -. È stata una cosa improvvisa. I miei pensieri li ho, ma sono sereno per il lavoro che ho fatto. Mi dispiace perché eravamo lì, si era ridata una speranza e i ragazzi ci credevano”. Fatale all’allenatore è stata la sconfitta maturata con il punteggio di 1-2 alla Castellina domenica contro il Pavia, ma Stefano Brognoli, andando un po' più in profondità a quelli che sono i suoi pensieri, sottolinea come dietro alla decisione del presidente Michele Rigamonti e della società biancazzurra, ci possano essere altre motivazioni: “Sono stato allontanato perché ho osato troppo? - così ha proseguito Stefano Brognoli nel corso della trasmissione di BepiTv -. Io penso che la decisione non sia legata ai risultati, ma sia una cosa extra campo, altrimenti non mi spiego il motivo. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

La Nuova Sondrio perde in casa con il Pavia ed esonera mister BrognoliLa Nuova Sondrio perde contro il Pavia, che segna il gol decisivo nel secondo tempo, portando alla rescissione del contratto di mister Brognoli.

Temi più discussi: La Nuova Sondrio perde in casa con il Pavia ed esonera mister Brognoli; Nuova Sondrio, mister Brognoli: Motivazioni extra campo dietro al mio esonero; Calcio, Sondrio: esonerato Brognoli, in panchina torna Amelia; Serie D Girone B, incredibile svolta in casa Nuova Sondrio. La sconfitta col Pavia costa la panchina a mister Brognoli: c'è un ritorno al suo posto.

Amelia-bis alla Nuova Sondrio: l’ex campione del mondo sostituisce BrognoliPrima chiamato alla corte della Nuova Sondrio Calcio, poi esonerato, ora di nuovo richiamato con una missione precisa: condurre ... valtellinanews.it

CALCIO Fatale la sconfitta con il Pavia, Brognoli non è più l’allenatore della Nuova SondrioSERIE D L’ex tecnico del Sant’Angelo cede la panchina a Marco Amelia, campione del mondo nel 2006 in Germania che aveva sostituito a metà novembre ... ilcittadino.it

| La Nuova Sondrio ha ufficializzato l’arrivo di Gian Marco Neri, difensore centrale classe 2002 originario di Pisa. Cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina, ha successivamente proseguito il proprio percorso - facebook.com facebook