Novità nella cucina della Masardona | arriva Mammèla

Mammèla entra nella cucina della Masardona perché i Piccirillo vogliono rievocare i sapori dell'infanzia e le domeniche in famiglia. Il nome, che richiama i ricordi di momenti semplici e conviviali, rappresenta un nuovo piatto pensato per portare a tavola un tocco di tradizione. La scelta di questa ricetta nasce dalla volontà di preservare le radici e condividere emozioni con i clienti. La novità si prepara ad essere assaporata con entusiasmo.

Mammela è un nome che per i Piccirillo, titolari della Masardona, ha la melodia dell'infanzia ed è indissolubilmente legato alla tavola della domenica, quando tutta la famiglia si riuniva a casa e la nonna cucinava. Quelli di Mammèla, a Napoli, erano tempi in cui il pranzo della domenica significava ritrovarsi, condividere e “viziarsi”: immancabile la pasta, con ragù o genovese, seguita da braciole o salsicce sempre accompagnate da friarielli e parmigiana di melanzane, mentre dalla cucina arrivavano un casatiello o un danubio o panzerotti e crocchè. La velocità con cui ci costringiamo a vivere ha modificato molto le nostre abitudini, ma non può cancellare la ricerca di sapori e profumi che significano casa, famiglia, condivisione. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Il Bonus Sport arriva nella precompilata 730: come funzionerà, tutte le novitàA partire dal 2027, il modello 730 precompilato potrebbe integrare le spese sostenute per le attività sportive dei figli.

Cucina italiana al SanBrite: Ludovica Rubbini celebra la città nella cucina del localeLudovica Rubbini, chef bolognese, porta i sapori di Bologna nel ristorante SanBrite di Cortina.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Febbraio 2026: 10 nuovi ristoranti nella Guida MICHELIN Italia; Ravenna riconquista la cucina d’autore: lo chef Luca Magnani debutta nella guida Identità golose; Federcuochi, il Team Napoli vince i Campionati della cucina italiana 2026; A pensarci bene la cucina delle nonne oggi la stanno portando avanti le badanti. Intervista all’autore che spiega perché.

Catalogo Longino & Cardenal: le novità del 2026 parlano la lingua della tecnicaLe novità 2026 di Longino & Cardenal: ingredienti rari, oli professionali, basi tecniche e specialità spagnole per l’alta cucina. italiangourmet.it

Cucina al mercato con Ruben, il format di Food Network sbarca a Rimini: novità e ricetteCucina al mercato con Ruben Rimini. Il conduttore viaggia alla scoperta delle tradizioni e curiosità culinarie della Romagna. maridacaterini.it

Novità in cucina: il menù regionale romano si aggiorna! Abbiamo aggiunto nuovi piatti e rinnovato alcune proposte… perché Roma non smette mai di sorprendere! Nella grafica trovi tutte le specialità del momento: dal buffet ai primi iconici come carbonara e - facebook.com facebook